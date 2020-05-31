Пункт пропуска "Тиса" на границе Украины с Венгрией был заблокирован водителями, которые жалуются на усиленные проверки. Прямо сейчас на въезде в Украину стоит километровая очередь.

Об этом, в воскресенье, 31 мая, информирует журналист Виталий Глагола.

"Пункт пропуска перекрыт для движения в обоих направлениях. Водители и пассажиры бусов с посылками итальянских заробитчан отказываются растамаживать свой груз и перекрывают выезд из КПП для всех. Сейчас там стоит 50 неоформленных бусов", - сообщил Глагола.

По его словам, к пункту пропуска стянули все резервы Чопского пограничного отряда и 50 пограничников из Львова, которые автомобилями и щитками заблокировали возможность без таможенного оформления покинуть "Тису".

"По моей информации предыстория такова: раньше водители бусов с посылками платили за то, чтобы въехать без растаможки на территорию Украины 500€ с автобуса, а сейчас от них требуют растаможить содержание микроавтобуса по цене 1€/кг, а те отказываются. С венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров", - сообщил журналист.

По состоянию на 12:44 на КПП "Тиса" автомобиль пограничников уже столкнули в кювет.

Водители заблокировали КПП на границе с Венгрией из-за усиления проверок. Видео: YouTube/ Закарпаття онлайн

Напомним, что Венгрия, которая должна была открыть пункты пропуска на границе с Украиной еще в пятницу, 29 мая, временно приостановила эту работу. Украина со своей стороны уже открыла четыре пункта пропуска.

Ранее мы публиковали список пунктов пропуска, которые открылись на границе с некоторыми европейскими странами в Украине.