Все КПП на линии разграничения на Донбассе перейдут на летнее время работы с первого июня. Новый график - с 06:00 до 20:00. Напомним, что несмотря на это, пункты пропуска в зоне ООС не будут пропускать людей до 22 июня, кроме исключительных случаев и особых жизненных обстоятельств.

Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Так, на летнее время перейдут такие пункты пропуска:



КПВВ "Золотое - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";



КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";



КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";



КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)";



КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь";



КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

Напомним, водителей, которые будут пересекать КПП в Киеве начнут проверять не только на коронавирус, но и будут досматривать их личные вещи, багаж, транспортные средства и грузы.

Как сообщала "Страна", в связи с карантином, который введен в Украине, власть закрыла большинство пунктов пропуска через госграницу.