КПП на Донбассое с 1 июня переводят на летнее время. Фото: Twitter

Все КПП на линии разграничения на Донбассе перейдут на летнее время работы с первого июня. Новый график - с 06:00 до 20:00. Напомним, что несмотря на это, пункты пропуска в зоне ООС не будут пропускать людей до 22 июня, кроме исключительных случаев и особых жизненных обстоятельств.  

Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

Так, на летнее время перейдут такие пункты пропуска:

КПВВ "Золотое - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";

КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";

КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";

КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)";

КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь";

КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

 

КПП с Донбассом откроют с 1 июня. Пункты переводят на летнее время

Напомним, водителей, которые будут пересекать КПП в Киеве начнут проверять не только на коронавирус, но и будут досматривать их личные вещи, багаж, транспортные средства и грузы. 

Как сообщала "Страна", в связи с карантином, который введен в Украине, власть закрыла большинство пунктов пропуска через госграницу

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