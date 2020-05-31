Пользователи приложения "Дій Вдома", которое обеспечивает контроль за соблюдением самоизоляции недавно вернувшимися в Украину гражданами, массово жалуются на неполадки и сбои. Программа высылает украинцам уведомления, что они якобы нарушили карантин, хотя люди соблюдают все правила.

Об этом пишут пользователи в комментариях на странице "Дій Вдома" в Google Play Store.

Так, негативные отзывы в основном были оставлены на предыдущей неделе, однако жалобы были и раньше. Сейчас приложение имеет рейтинг 1,2 звезды из 5, что говорит о массовом недовольстве со стороны пользователей.

Согласно задумке, в течение дня на протяжении двух недель должно поступить до десяти push-сообщений. Пользователю необходимо сделать свое фото с геолокацией, и отправить его через "Дiю" для подтверждения соблюдения самоизоляции. Однако отправить снимок украинцам удается редко.

"Это что так теперь издеваются на людьми? 28 фоток отослал и все не подходят, причём соблюдая все правила", - жалуется пользователь.

Украинцы испытывают проблемы с приложением "Дій Вдома". Скриншот: Google Play Store

Также были замечены и другие проблемы.

"Приложение, из 10 запусков по уведомлению не работает в 9 случаях. Либо не видит подключение к сети (не имеет значения WiFi или 4G), либо запускается для того, чтоб сделать фото, но фото не проходят верификацию, примерно с таким же процентом неудач (>90%), как и при запуске, даже в хороших условиях освещенности и фэйсом во весь экран. Стыдно за такую "убогую" реализацию вцелом хорошей идеи!!!", - негодует украинец.

Украинцы испытывают проблемы с приложением "Дій Вдома". Скриншот: Google Play Store

Есть и такие пользователи, которые не хотят ограничиваться лишь негативным комментарием на странице приложения.

"Полагаю, что имею право подавать в суд на разработчиков данного приложения, так как оно не справляется с поставленными задачами. Прохожу обсервацию дома, приложение не отправляет фотографии на сервер регулярностью раз в три дня, постоянно общаюсь с сотрудниками полиции...", - рассказал пользователь.

Рассказал о своих замечаниях к работе приложения и ученый-физик Семен Есилевский, который на днях вернулся в Украину из Франции. Так, по его мнению, проблемы "Дій Вдома" заключаются в следующем:

Оно активируется по украинскому номеру телефона с подтверждением по SMS. Затем на границе этот номер должны ввести в систему погранслужбы. Но приложение не имеет никакой "защиты от дурака". Насколько я знаю, множество людей активировали приложение в самолете или еще за границей, и теперь у них неправильная геолокация и ничего не работает. Что мешает перед первой авторизацией пользователя проверить, пересек ли он уже границу Украины или нет, и не дать ему это сделать, если номера нет в базе погранслужбы?

Если пользователь приехал домой, активировал приложение, но в этот момент геолокация сбилась (к примеру, оператор неверно определил ближайшую БС), приложение запомнит именно ее навечно, без возможности исправить. Что бы человек ни делал - авторизация будет неуспешной из-за несовпадения геолокации.

Если пользователь авторизовывался по мобильному интернету, а потом перешел на Wi-Fi, геолокация по провайдеру первого и второго может быть разной, и опять ничего не работает.

Пользователю приходят пуш-уведомления, чтобы он делал селфи и отправлял их на сервер вместе с данными геолокации. Проблема в том, что в 90% телефонов пуши по умолчанию отключены в фоновом режиме, чтобы не разряжать батарею. То есть, пока человек не разблокирует телефон, он не узнает, что пришел пуш, а когда увидит его - будет поздно, "вы уже нарушили". Что мешает вместо ненадежных пушей отправлять SMS, которые имеют четкий звуковой сигнал и приходят гарантированно?

Самая большая проблема приложения - нулевая "дуракоустойчивость". Пользователь может случайно совершить действие, которое потом никак не исправить, и которое заблокирует нормальную работу приложения навсегда. Это - вопиющий просчет для такого сервиса, ведь им пользуются люди, вообще не разбирающиеся в технике.

Также есть претензии и украинских правоведов. Юрист Ader Haber Law Firm Владимир Бабичев отметил, что украинцы при установке приложения должны учитывать такие особенности:

В случае сбоев в работе карт или приложения человека могут привлечь к ответственности за предоставление неправдивых ведомостей, которые касаются самоизоляции. Имеются в виду случаи, когда фактическая геолокация (например, здания) не совпадает с реальной на карте.

Полиция получает и наполняет базу данных о человеке, несмотря на то, что ранее такая возможность была предусмотрена только по задержанным по подозрению в правонарушениях по ч.2 ст.26 и п.7 ч.1 ст.26 Закона "О национальной полиции".

Полиция получает еще одну возможность собирать информацию о социальных связях человека не в порядке, предусмотренном законом.

Фото пользователя может появиться в протоколе распознавания лица по фотографии в рамках уголовного производства (за нарушение режима самоизоляции, которые привели к тяжелым последствиям, в том числе - к смерти третьих лиц предусмотрена уголовная ответственность - Ред.).

Украинцы испытывают проблемы с приложением "Дій Вдома". Скриншот: Google Play Store

Проблемы с работой GPS, невозможность войти в приложение, неполадки, связанные с отправкой фото и их верификацией - к таким условиям карантина стоит готовиться украинцам, которые пожелают самоизолироваться на родине, а не за границей.

Украинцы испытывают проблемы с приложением "Дій Вдома". Скриншот: Google Play Store

Украинцы жалуются на приложение "Дій Вдома". Скриншот: Google Play Store

Приложением "Дій Вдома" работает некорректно. Скриншот: Google Play Store

Напомним, что 7 апреля Министерство цифровой политики сообщило о готовности приложения "Дій вдома", которое будет контролировать передвижение украинцев на изоляции.

Ранее мы писали, что в Украину прибыл рейс с гражданами страны, которые находились в Соединенных Штатах и не могли самостоятельно вернуться домой из-за карантина. Их не выпускают из самолета без приложения "Дій Вдома".