В Минздраве напомнили, что с первого июня в Украине начинается новый этап ослабления карантинных мер. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в ходе ежедневного брифинга.

"Начиная с завтрашнего дня, с 1 июня, у нас наступает следующий этап смягчения карантинных мероприятий. Хотел бы напомнить, что с завтрашнего дня у нас будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, также начинается межобластноое сообщение всеми видами транспорта", - заявил министр.

Итак, основные меры безопасности при посещении спортивных заведений:



измерение температуры и обработка рук антисептиком на входе;



не более одного человека на 10 кв. м;



запрет на многоразовые полотенца;



работники должны носить маски;



запрещены СПА-зоны и массажи.

Кстати, перейти на следующий этап ослабления карантина смогут только те регионы, которые будут отвечать требованиям Минздрава.

В Минздраве назвали правила посещения спортзалов на карантине. Видео: YouTube / Минздрав. Смотреть с 11:30.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины опубликовало инфографику выхода областей из карантина. На ней видно, какие ограничения сняты в разных регионах страны.

Как сообщала "Страна", в случае увеличения количества больных коронавирусом в Киеве, власти города могут пересмотреть ослабление карантина и вернуться к тем или иным ограничениям.