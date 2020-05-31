Два пограничника прямо на скамейке аэропорта сделали непрямой массаж сердца иностранцу, который потерял сознание и перестал дышать. Они успели спасти жизнь мужчины еще до приезда "скорой".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники Роман Думяк и Александр Добрынин увидели мужчину без сознания на скамейке в зале ожидания. Пока Александр вызывал медицинскую помощь, Роман проверял пульс и дыхание пассажира. Удостоверившись, что у находящегося в бессознательном состоянии есть дыхательная проходимость и нет кровотечения, Роман приступил к непрямому массажу сердца, ведь в это время мужчина перестал дышать", - указано в сообщении.

В итоге пограничнику удалось запустить сердце иностранца и привести его в чувство. Отмечается, что старший прапорщик Роман Думяк и старший сержант Александр Добрынин лично передали пассажира в руки медиков, прибывших по вызову, после чего врачи оказали ему профессиональную помощь.

Спасший жизнь Роман Думая является ветераном АТО, где отслужил с 2014 по 2015 годы. Как и на войне, в "Борисполе" он уже не впервые спасает человеческие жизни.

Напомним, украинцам посоветовали отправляться на курсы оказания доврачебной помощи. В сети появилось видео, на котором бывший футболист, а ныне популярный британский актер Винни Джонс в образе гангстера делает массаж сердца человеку под веселую песню Stayin'Alive (Оставаться живым) группы Bee Gees.

Как сообщала "Страна", в зоне пограничного контроля аэропорта Таллина стало плохо гражданину Украины. Сообщение об этом поступило в центр тревоги. Прибывшим на место спасателям не удалось реанимировать его.