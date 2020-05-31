В Боснии и Герцеговине во время рейда по притонам был задержан известный арбитр ФИФА Славко Винчич. При обыске в доме нашли наркотики, оружие и проституток.

Об этом сообщает издание Večer.

Так, спецназ в пригороде Биелина искал проститутку Тияну Максимович, которая вероятно занимается сутенерством и торгует людьми. На месте полиция нашла 14 упаковок кокаина, десять пистолетов, бронежилеты и деньги в разной валюте.

Однако во время рейда в одном из коттеджей среди 35 задержанных людей обнаружили и судью ФИФА Славко Винчича. Всего по итогам разбирательств арестовали 16 человек по подозрению в торговле наркотиками и оружием, однако арбитра после допроса отпустили.

"Я оказался в коттедже случайно. У меня свой бизнес, по вопросам которого я посещал Боснию и принял приглашение на ужин. Это была моя самая большая ошибка в жизни, о чем я сожалею. Я не имею никакого отношения к этим людям, как и мои деловые партнеры. Нас отвезли в полицию и допросили в качестве свидетелей. Когда стало понятно, что мы не знаем этих людей, нам позволили уехать", - рассказал он по возвращении в Словению.

В Боснии и Герцеговине задержан арбитр ФИФА Славко Винчич. Видео: YouTube / БН ТВ

Примечательно, что Ассоциация футбольных арбитров Словении поддержала Винчича, поэтому наказание за такую неоднозначную историю ему не грозит. Отметим, Славко Винчич является арбитром ФИФА уже 10 лет, он работал в Лиге чемпионов, включая поединок "Манчестер Сити" с "Шахтером", а в 2012 году судил матч Польши и Украины на Евро.

Напомним, спортивный журналист Игорь Рабинер узнал, что футболисты московских клубов регулярно употребляют кокаин.

Как сообщала "Страна", болельщикам разрешили проносить наркотические и психотропные препараты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.