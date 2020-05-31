В ходе продолжающихся протестов в Индианаполисе погиб один протестующий, еще три человка получили ранения - среди них и полицейский. Это уже четвертая жертва противостояния в США протестующих и полиции после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Сейчас комендантский час объявлен в 25 городах США, расположенных в 16 штатах. Вечером 30 мая полиция начала зачистку протестов в Миннеаполисе, где и начались первые митинги. Полиция разгоняла активистов при помощи патронов с краской.

В штате Колорадо протестующие легли лицом вниз перед зданием местного Капитолия и синхронно кричали: "Я задыхаюсь". Это были последние слова Джорджа Флойда, которого накануне полицейский задушил коленом в ходе задержания.

Лозунг стал вдохновителем протестов по всей стране, часто они сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

Напомним, всего с начала протестов в США погибло четыре человека, митингующие требуют расследования убийства и справедливого наказания для полицейского.

Четыре американца погибли в ходе протестов против полицейского произвола в стране. Видео: t.me/pdmnews

Напомним, в результате массовых беспорядков в США, которые начались после недавнего убийства полицейским афроамериканца, несколько автомобилей стражей порядка были серьезно повреждены или сожжены в Нью-Йорке.

Как сообщала "Страна", в США около 30 городов начали активно протестовать в связи с убийством темнокожего Джорджа Флойда полицейским во время задержания. Ранее Трамп грозил мобилизовать войска для подавления митингов.