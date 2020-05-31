В Минздраве рассказали, по каким правилам завтра возобновятся межобластные перевозки в Украине
С 1 июня в Украине будет открыто межобластное сообщение, однако произойдет это с некоторыми ограничениями.
С какими именно, в воскресенье, 31 мая, рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.
"Если мы говорим о межобластном сообщении, то те области, которые не переходят на следующий этап и не соответствуют критериям, у них растет количество заболеваний, такое сообщение может происходить с определенными ограничениями", - сказал чиновник.
Таким образом, если транспорт едет из/в область, где эпидемиологическая ситуация не соответствует критериям Минздрава, то будут действовать следующие правила:
- в транспорте возможно заполнение лишь 50% мест,
- областная власть может на какой-то срок прекратить это межобластное сообщение
При этом все без исключения пассажиры должны носить маски внутри транспорта.
В Минздраве рассказали, по каким правилам завтра возобновятся межобластные перевозки в Украине - с 7:00. Видео: Минздрав в Facebook
Напомним, что ранее "Страна" писала о том, какие еще карантинные ограничения будут сняты в Украине с июня.
Ранее мы писали, что в Днепре решили запустить межобластное сообщение еще в конце мая.