С 1 июня в Украине будет открыто межобластное сообщение, однако произойдет это с некоторыми ограничениями.

С какими именно, в воскресенье, 31 мая, рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

"Если мы говорим о межобластном сообщении, то те области, которые не переходят на следующий этап и не соответствуют критериям, у них растет количество заболеваний, такое сообщение может происходить с определенными ограничениями", - сказал чиновник.

Таким образом, если транспорт едет из/в область, где эпидемиологическая ситуация не соответствует критериям Минздрава, то будут действовать следующие правила:

в транспорте возможно заполнение лишь 50% мест,





областная власть может на какой-то срок прекратить это межобластное сообщение

При этом все без исключения пассажиры должны носить маски внутри транспорта.

В Минздраве рассказали, по каким правилам завтра возобновятся межобластные перевозки в Украине - с 7:00. Видео: Минздрав в Facebook

Напомним, что ранее "Страна" писала о том, какие еще карантинные ограничения будут сняты в Украине с июня.

Ранее мы писали, что в Днепре решили запустить межобластное сообщение еще в конце мая.