В США третий день идут массовые акции протеста, которые охватили крупнейшие города страны. Они сопровождаются убийствами, штурмами полицейских участков, всеобщим грабежом и мародерством. Во многие города введены войска.

К "черному Майдану" привело убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими города Миннеаполиса. Властям Америки после этого припомнили смерти других чернокожих от рук полиции. Протест стал общеамериканским.

Мемориал Джорджу Флойду. Фото The Washinton Post

Причем за прошедшие сутки он еще больше радикализировался - и по масштабу является беспрецедентным для США за многие десятилетия. Кумулятивный эффект вызвали два одновременных кризиса - коронавирусный и экономический.

Первые признаки того, что акции стали угрожающих размеров, появились еще в четверг. В пятницу начались массовые выступления по всей стране, а в субботу градус противостояния вырос еще сильнее. В городах идут погромы, поджоги и грабежи магазинов. Дальше - только бои на поражение. И пока наступательная инициатива - за протестующими.

"Страна" собрала последние данные о протестах в США.

Что происходит в Америке сейчас

Акции протеста идут без перерыва и сейчас. На данный момент 25 городов в 16 штатах объявили комендантский час. Примерно в половину штатов и в столичный округ Колумбия уже ввели Национальную гвардию.

Причиной стали еще более ожесточенные столкновения с полицей в городах на широком театре - от Филадельфии и Питтсбурга до Вашингтона и Нью-Йорка.

Протестующие жгли полицейские машины, блокировали автострады, били окна. Власти в ответ поливали бунтовщиков слезоточивым газом и отстреливали резиновыми пулями.

Множество губернаторов запросили помощь войск. И в нескольких крупных городах, включая Атланту, Лос-Анджелес, Чикаго, Луисвилл, Денвер, Майами и Милуоки, был введен комендантский час.

Правда, очевидно, что протестующие игнорируют это распоряжение властей. Их требования неизменны - выдвинуть обвинения против всех четырех полицейских, причастных к смерти Флойда.

Пока американское правосудие подозревает лишь одного - того, кто непосредственно задушил афтоамериканца. Протестующие считают, что виноваты все, кто был рядом и не остановил беспредел. Кроме того, коп-убийца обвиняется всего лишь в непредумышленном убийстве. Активисты с этим не согласны.

При этом уже сомнительно, что даже если власти пойдут на поводу и выдвинут копам новые обвинения - протесты сойдут на нет. Акции зашли слишком далеко, и нужны действительно неординарные меры, чтобы их обуздать.

"Горячие точки" протеста. Фото и видео

В американской столице уже были попытки устроить "майдан" у Белого дома и Капитолия. Вчера они повторились.

Эпицентром стал парк Лафайетт, который примыкает к правительственному центру Вашингтона. Днем демонстранты смогли захватить машины Службы безопасности президента, разрисовали их граффити.

Несколько протестующих взобрались на свои трофеи, скандируя "Black Lives Matter" (Жизни черных имеют значение) и "No Justice, No Peace" (без справедливости нет мира).

Вечером в американской столице жгли машины.

А ночью полиция и охрана Белого дома едва могла сдержать попытки штурма. Силовикам пришлось строить баррикады. Протестующие были уверены, что Дональд Трамп находится в здании.

На отдельных участках столкновения были очень жесткими: полиция и митингующие входили под резиденцией Трампа в "полный контакт".

В остальной Америке ситуация еще хуже. Газета "Вашингтон пост" публикует фото из Миннаполиса - места, откуда все началось.

Жестокие волнения в Миннеаполисе продолжаются, несмотря на комендантский час. В город введены силы Нацгвардии - солдаты в ее форме видны на видео.

Однако это пока не помогает унять бунты и поджоги.

Еще одно эпичное фото от "Вашингтон пост" из Миннеаполиса.

Крайне ожесточенные стычки идут в Чикаго, штат Иллинойс. Вот характерное видео, как толпа избивает одного сотрудника полиции, а второй пытается ему помочь.

В этом городе протестующие осадили Трамп Тауэр. Там и у других объектов их пытается сдержать конная полиция. Однако получается плохо: вот, что творят с полицейскими автомобилями:

Разбиты автомобили, в том числе полицейские, выбиты окна и двери в магазинах.

В городе Фергюсон, штат Миссури, протестующие напали на здание полиции и забросали его файерами, кирпичами. Правоохранителей оттуда пришлось эвакуировать. На помощь двинули силовиков из соседнего Сент-Луиса.

И это несмотря на введенный здесь комендантский час.

Ожесточение в Фергюсоне объясняется еще и тем, что в 2014 году здесь полицейские застрелили 18-летнего чернокожего Майкла Брауна.

Вот, как разбивают кувалдой двери полицейского участка в Фергюсоне.

Около 700 военных Нацгвардии уже ввели в Лос-Анджелес. Здесь объявлено чрезвычайное положение. Накануне неизвестные подожгли городское полицейское управление.

Вчера полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу из 300 человек на бульваре Санта-Моника. Тем времене мародеры разграбили магазины, разбивая окна и убегая с товарами.

Особенно пострадали фешенебельные улицы Мелроуз и Фэйрфакс.

Горит и модный район для богачей Беверли Хиллз.

Фото LA Times

Еще один курортный город на побережье - Майами - тоже охвачен протестами и мародерством. В Твиттере была опубликована фотография разграбленного торгового центра Bayside.

В Майами тоже пылают автомобили. А местные жители снимают это на видео.

Атакуют полицейские машины и в Нью-Йорке.

Весь вчерашний день в крупнейшем городе США шли уличные демонстрации. Характерно, что на антиправительственных акциях много белых. То есть они стали по-настоящему всенародными.

А в городе Индианаполис есть человеческие жертвы. Начальник местной полиции сообщил, что в центре города застрелен протестующий, а офицер полиции получил ранения.

Таким образом всего в США во время "Черного майдана" погибли четыре человека.

В городе Остин (Техас) по людям открыли огонь из резинострелов и разгоняли толпу слезоточивым газом.

И такая картина во всех более-менее крупных городах Америки.

Реакции Трампа и Байдена

Ситуацию в США комментируют многие, но главным образом интересно узнать мнение власти. А также ее оппонентов, которые уже используют ситуацию для критики Трампа накануне выборов президента США.

Его главный конкурент Джо Байден сегодня выпустил колонку, в которой назвал протесты "яростью против несправедливости". При этом он призвал отказаться от насилия.

"Возражать против такой жестокости (убийства Флойда - Ред.) правильно и необходимо. Это совершенно американский ответ. Но пожары и разрушения - нет. Насилие, которое угрожает жизням людей - нет", - сказал кандидат в президенты от демократов. И в этом качестве пообещал, что если победит на выборах, будет "вести диалог и слушать".

В принципе, примерно то же самое сказал и Трамп. Он заявил, что скорбит вместе с семьей Джорджа Флойда. И понимает, почему идут протесты. Но поддерживает только мирных митингующих. А против мародеров требует вводить Нацгвардию.

В одном их твитов Трамп упрекнул мэра Миннеаполиса, что тот поздно ввел войска в город.

"Национальная гвардия начала действовать в Миннеаполисе, чтобы выполнить работу, которую мэр-демократ не смог. Это нужно было сделать два дня назад, и не было бы разрушений, и полицейский штаб не был бы захвачен. Много работы для Национальной гвардии. Игры закончились!".

То есть президент настроен достаточно жестко в отношении тех, кто нарушает общественный порядок и лично призывает местные власти активнее вводить войска в свои города.

В то же время видно, что даже гвардейцы пока не могут остановить всеобщего беспредела. И вряд ли словесное сопереживание властей способно действительно остановить разгоряченные уличные толпы.

Тем более, что их требования пока реакцию правосудия вызывают крайне медленную. Подозреваемый в убийстве Флойда полицейский был арестован лишь в пятницу, когда протесты охватили уже всю страну. А остальные копы, которые спокойно наблюдали за удушением, пока вообще вне подозрений.

В общем, пока власть никак не показывыет, что намерена решать проблему с полицейским беспределом в отношении чернокожих. Поэтому протесты разгораются с каждым днем сильнее, причем в них принимает участие и множество белых.

Это значит, что Америка бунтует уже не столько из-за убийства Флойда, сколько из-за накопившихся ко всей системе вопросов. Ну и плюс к тому, к акциям активно присоединяется криминалитет и мародеры.

В тоже время, по словам генерального прокурора США Уильяма Барра, за беспорядками стоят некие "анархисты и ультралевые".

Это отчасти верно. В странах Запада и в США уже давно накапливается левый протестный потенциал и сложилась даже своя протестная субкультура. Почти 10 лет назад в Америке были акции "оккупай Уолл-Стрит". А в последние годы проходили акции протеста "желтых желетов" во Франции. Также к левым близки и "климатические" активисты (хотя это несколько иная тусовка). То есть, левый протестный активизм сейчас на Западе в моде. Тем более, что лозунги более справедливого распределения национальнго богатства в условиях массовой безработицы после начала эпидемии коронавируса приобретают все болшую популярность.

Но, с другой стороны, протесты в городах США сейчас не выглядят какими-то организованными акциями. Это больше напоминает стихийные погромы, когда люди выплескивают свой гнев на любых представителей власти и истеблишмента, к чему присоединяется криминал и мародеры.

Также, в немалой степени, разрастанию масштабов протестов способствует благожелательное к ним отношение многих СМИ, а также представителей Демпартии. Американская элита расколота и это также сказывается на эффективности предпринимаемых мер властей по обузданию бунта.