Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение Дональда Трампа поехать в США для участие в саммите стран "большой семерки" (G7) в конце июня. Кроме того, Меркель и Трамп жестко поспорили по поводу "Северного потока-2", Китая и НАТО.

Об этом в воскресенье, 31 мая, передает издание Politico.

"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон", - сообщила пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По словам высокопоставленного чиновника США, которые приводит Politico, на этой неделе лидеры двух стран провели телефонный разговор, в котором жестко поспорили по теме НАТО, газопровода "Северный поток-2" (против него американцы вводят санкции, что не нравится Германии) и отношениям с Китаем.

Историю с саммитом Большой семерки анализирует Телеграм-канал "Политика страны".

"Сначала Трамп объявил, что хочет его провести в Вашингтоне уже в июне, причем в очной форме, а не по видеоконференцсвязи. Так сказать, продемонстрировать "победу над коронавирусом" и возвращение США к нормальной жизни.

Но с этой идеей сразу же не согласилась Меркель. Она сказала, что не сможет принять личное участие. А заодно, по данным, СМИ, в телефонном разговоре раскритиковала Трампа за обострения отношений с Китаем и за санкции против "Северного потока-2".

После этого концепция у Трампа резко поменялась.

Вчера он сказал, что передумал проводить саммит в июне (хотя именно на этот месяц и была запланирована встреча изначально) и решил перенести его на осень, пригласив туда еще и Россию, Австралию, Южную Корею и Индию, поскольку считает "большую семерку" в ее нынешнем виде "очень устаревшей группой стран".

Еще год-два назад это тянуло бы на сенсацию и вызвало бы рассуждения о сближении и замирении США и России.

Но сейчас это выглядит банальной политтехнологией Трампа. Набор стран, который хочет позвать на встречу Трамп (почему именно Россию, Австралию, Южную Корею и Индию, а не Турцию и Бразилию, к примеру?), показывает, что эта идея имеет весьма узкое прикладное значение – продемонстрировать наличие антикитайского альянса во главе с США.

Все перечисленные страны так или иначе важны с точки зрения политики сдерживания Китая. И если они согласились бы приехать на саммит это дало бы возможность Трампу как раз накануне выборов продемонстрировать, как говаривал Порошенко, "потужну коалицию", которую смог собрать вокруг себя президент США для противостояния Китаю.

Но вероятность, что страны именно в таком составе соберутся в Вашингтоне минимальна. Та же Россия, которая питала огромные надежды на нормализацию отношений с Америкой после прихода к власти Трампа, сейчас уже никаких иллюзий относительно возможностей президента США как-то изменить их к лучшему не испытывает. За последние три года никаких прорывов нет. Наоборот – по многим позициям идет быстрое ухудшение.



Поэтому Москва вряд ли согласится играть в антикитайские игры Трампа. Понимая, что ничего взамен от Вашингтона не получит. Даже если Трамп и захочет что-то поменять, ему это, как показывает практика последних лет, просто не дадут сделать.

К слову, не факт, что в таком формате захотят участвовать и Меркель с Макроном, которые не заинтересованы помогать Трампу делать пиар накануне выборов. Так что президент США во-многом прав, когда говорит об "устаревшем формате" большой семерки.

Вопрос только в том, какая новая мировая конфигурация ей придёт на смену", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".