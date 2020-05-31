За последние сутки в Киеве зафиксировали в полтора раза больше заболевших коронавирусом, чем накануне.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в ходе ежедневного брифинга.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 43, Харьковской области - 41, а также в городе Киев - 81", - заявил он.

Как известно, в медучереждения Киева были госпитализированы 16 пациентов, остальные находятся на самоизоляции. Выздоровели за сутки в столице 11 людей. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 648 жителей Киева.

Видео: YouTube / Минздрав. Смотреть с 01:30.

Напомним, за сутки в Киеве лабораторно подтвердили заражение коронавирусом у 55 человек. Семь из новых зараженных - медики. В столице от смертельного вируса умер человек.

Как сообщала "Страна", в Киеве 30 мая подтвердился еще 81 случай коронавируса. 11 из заболевших являются медиками. Всего в столице инфекцию выявили у 2 985 человек.