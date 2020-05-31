По состоянию на утро воскресенья, 31 мая, в России, которая в конце прошлой недели опустилась на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом, выявили уже 405 843 случая инфекции, из них 9 268 - в течение минувших суток.

Об этом гласят данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России.

Так, за прошлые сутки в России выявлено 9 268 новых случаев коронавируса в 84 регионах. За 24 часа в стране зафиксировали 138 летальных исхода, с начала пандемии умерли 4 693 человек. Полностью выздоровели за сутки 4 414 человек, с начала пандемии - 171 883 пациентов.

Количество случаев коронавируса в России. Скриншот: оперштаб по противодействию коронавирусу

Больше всего новых случаев Covid-19 за минувшие сутки выявили в Москве (2 595), Московской области (757) и Санкт-Петербурге (369).

Количество случаев коронавируса в России. Скриншот: оперштаб по противодействию коронавирусу

Напомним, что недавно коронавирус был обнаружен у пресс-секретарся президента России Дмитрия Пескова. Он ушел на самоизоляцию и даже отрастил бороду.

Ранее мы писали, что в Министерстве здравоохранения России решили не включать в статистику случи бессимптомного заражения коронавирусом.