Основатель американской компании SpaceX Илон Маск рассказал, что в ближайшие два-четыре года планирует совершить полет на Луну.

Об этом Илон Маск рассказал на пресс-конференции по итогам запуска корабля Crew Dragon.

"Думаю, у меня такое желание, чтобы мы сделали это через два года, но это может быть и через четыре. Думаю, о двух годах и речи быть не может. И я был бы удивлен, если бы мы сделали это через четыре года", - заявил он.

Напомним, астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен, которых компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA запустила на МКС на первом американском частном корабле Crew Dragon, вышли на связь с Землей и сняли скафандры. Вскоре они состыкуются с Международной космической станцией.

Как сообщала "Страна", компания Илона Маска Space X со второго раза отправила на орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Предыдущий раз - в среду - миссию "Demo 2" пришлось отложить из-за плохой погоды. Хотя космические путешественники тогда даже погрузились в "шаттл" и задраили за собой люк.