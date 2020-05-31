В Киеве за сутки 30 мая подтвердился еще 81 случай коронавируса. 11 из заболевших являются медиками. Всего в столице инфекцию выявили у 2 985 человек.

Об этом в воскресенье, 31 мая, написал мэр столицы Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

Так, за прошедшие сутки коронавирус был выявлен:

У 40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет,





у 31 мужчины от 19 до 86 лет,





у 4 девочек от 2 до 8 лет,





у 6 мальчиков - трем из них по 1 году, другим - 2, 6 и 11 лет.

В медучереждения Киева были госпитализированы 16 пациентов, остальные находятся на самоизоляции. Выздоровели за сутки в столице 11 людей. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 648 жителей Киева.

По словам Кличко, больше всего случаев инфекции было зафиксировано в Днепровском районе - 25, в Деснянском и Дарницком - по 14 случаев.

"Я обращаюсь ко всем: не будьте легкомысленными, не пренебрегайте правилами! Потому что сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться на карантин", - отметил мэр Киева.

Напомним, что за сутки 29 мая в столице было подтверждено 55 случаев коронавируса.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро воскресенья 31 мая, в Украине выявили уже 23 672 случая коронавируса. За сутки в стране зафиксировали 468 новых пациента.