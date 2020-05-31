Президент Владимир Зеленский поздравил Киев и Кривой Рог с годовщиной их основания. Он признался в любви к обоим городам.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"В эти выходные отмечают свои дни рождения два моих родных города. Первому исполняется 1 538 лет. Второй - немного моложе. Ему 245. Это Киев и Кривой Рог. Возможно ли их сравнивать? Нет. Это все равно, что выбирать, кого ты любишь больше - маму или папу. В Кривом Роге я родился, а в Киеве окончательно стал именно тем, кем я есть. Кривой Рог подарил первых друзей и первую любовь. И все мы вместе оказались в Киеве, который сделал и дружбу, и любовь только крепче. В Кривом Роге родилась моя дочь. В Киеве родился мой сын. В Киеве - самый душистый кофе. В Кривом - вкусный мамин борщ", - написал он.

По его словам, между этими городами - расстояние в 417 километров и разница в 1 293 года, но то, что беспрекословно объединяет эти города - это невероятные, талантливые, смелые, светлые и добрые люди. "Собственно, как и во всей нашей Украине", - добавил он.

Зеленский отметил, что в оба города ему всегда хочется возвращаться: в ЗАГСе Кривого рога он дал обет верности жене, а в киевском парламенте присягнул украинскому народу. Гарант утверждает, что в обоих случаях стремился сделать людей счастливыми.

"Знаете, сейчас на любой праздник традиционное пожелание здоровья стало особенно ценным и актуальным. И сегодня - не исключение. Поэтому хочется пожелать Киеву и Кривому Рогу всегда быть здоровыми. Во всех смыслах этого слова. Быть здоровыми в вопросах комфорта, безопасности и досуга. Иметь крепкий иммунитет от "вируса плохих дорог", держать дистанцию ​​от пробок и хаотичной застройки. Регулярно получать витаминный заряд от ивентов, концертов, соревнований и масштабных инвестиций. Полной грудью дышать чистым воздухом. Быть, жить и цвести еще не одну тысячу лет! Уроженец Кривого Рога, житель Киева, гражданин Украины Владимир Зеленский", - добавил он.

Напомним, киевляне отмечают день рождения города, которому исполняется 1538 лет. В честь праздника в столице включат городские фонтаны, а традиционный пробег под каштанами пройдет в режиме онлайн.

Как сообщала "Страна", в День Киева 31 мая откроется сезон работы столичных фонтанов. В Специализированном коммунальном водохозяйственном предприятии "Киевводфонд" уже начали подготовительные работы перед открытием.