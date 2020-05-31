В 25 городах США введен комендантский час. Фото: Flickr

В США местные власти массово принимают решение ввести комендантский час в своих городах из-за ужесточившихся протестов, которые разгорелись после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом в воскресенье, 31 мая, передает CNN.

Так, действие комендатского часа распространяется уже на 25 городов, расположенных на территории 16 штатов. Кроме этого, в 10 штатах и округе Колумбия была мобилизирована Национальная гвардия США.

Ограничительные меры введены в таких городах:

Штат Калифорния

  • Беверли Хиллс

  • Лос-Анджелес

Штат Колорадо

  • Денвер

Штат Флорида

  • Майами

Штат Джорджия

  • Атланта

Штат Иллинойс

  • Чикаго

Штат Кентукки

  • Луисвилл

Штат Миннесота

  • Миннеаполис

  • Сейнт Пол

Штат Нью-Йорк

  • Рочестер

Штат Огайо

  • Цинциннати

  • Кливленд

  • Колумб

  • Дейтон

  • Толедо

Штат Орегон

  • Юджин

  • Портленд

Штат Пеннсильвания

  • Филадельфия

  • Питсбург

Штат Южная Каролина

  • Чарлстон

  • Колумбия

Штат Теннеси

  • Нэшвилл

Штат Юта

  • Солт-Лейк-Сити

Штат Вашингтон

  • Сиэтл

Штат Висконсин

  • Милуоки

Напомним, что в США в 30 городах начали активно протестовать в связи с убийством темнокожего Джорджа Флойда. Полиция арестовала около 1,4 тысячи граждан в 17 городах.

Ранее мы писали, что в результате массовых беспорядков в США несколько автомобилей стражей порядка были серьезно повреждены или сожжены в Нью-Йорке.

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