В США местные власти массово принимают решение ввести комендантский час в своих городах из-за ужесточившихся протестов, которые разгорелись после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом в воскресенье, 31 мая, передает CNN.

Так, действие комендатского часа распространяется уже на 25 городов, расположенных на территории 16 штатов. Кроме этого, в 10 штатах и округе Колумбия была мобилизирована Национальная гвардия США.

Ограничительные меры введены в таких городах:

Штат Калифорния

Беверли Хиллс





Лос-Анджелес

Штат Колорадо

Денвер

Штат Флорида

Майами

Штат Джорджия

Атланта

Штат Иллинойс

Чикаго

Штат Кентукки

Луисвилл

Штат Миннесота

Миннеаполис





Сейнт Пол

Штат Нью-Йорк

Рочестер

Штат Огайо

Цинциннати





Кливленд





Колумб





Дейтон





Толедо

Штат Орегон

Юджин





Портленд

Штат Пеннсильвания

Филадельфия





Питсбург

Штат Южная Каролина

Чарлстон





Колумбия

Штат Теннеси

Нэшвилл

Штат Юта

Солт-Лейк-Сити

Штат Вашингтон

Сиэтл

Штат Висконсин

Милуоки

Напомним, что в США в 30 городах начали активно протестовать в связи с убийством темнокожего Джорджа Флойда. Полиция арестовала около 1,4 тысячи граждан в 17 городах.

Ранее мы писали, что в результате массовых беспорядков в США несколько автомобилей стражей порядка были серьезно повреждены или сожжены в Нью-Йорке.