"Черный майдан". В США комендантский час ввели уже в 25 городах
В США местные власти массово принимают решение ввести комендантский час в своих городах из-за ужесточившихся протестов, которые разгорелись после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.
Об этом в воскресенье, 31 мая, передает CNN.
Так, действие комендатского часа распространяется уже на 25 городов, расположенных на территории 16 штатов. Кроме этого, в 10 штатах и округе Колумбия была мобилизирована Национальная гвардия США.
Ограничительные меры введены в таких городах:
Штат Калифорния
- Беверли Хиллс
- Лос-Анджелес
Штат Колорадо
- Денвер
Штат Флорида
- Майами
Штат Джорджия
- Атланта
Штат Иллинойс
- Чикаго
Штат Кентукки
- Луисвилл
Штат Миннесота
- Миннеаполис
- Сейнт Пол
Штат Нью-Йорк
- Рочестер
Штат Огайо
- Цинциннати
- Кливленд
- Колумб
- Дейтон
- Толедо
Штат Орегон
- Юджин
- Портленд
Штат Пеннсильвания
- Филадельфия
- Питсбург
Штат Южная Каролина
- Чарлстон
- Колумбия
Штат Теннеси
- Нэшвилл
Штат Юта
- Солт-Лейк-Сити
Штат Вашингтон
- Сиэтл
Штат Висконсин
- Милуоки
Напомним, что в США в 30 городах начали активно протестовать в связи с убийством темнокожего Джорджа Флойда. Полиция арестовала около 1,4 тысячи граждан в 17 городах.
Ранее мы писали, что в результате массовых беспорядков в США несколько автомобилей стражей порядка были серьезно повреждены или сожжены в Нью-Йорке.