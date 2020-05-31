На административной границе с Крымом похитили украинского военнослужащего. ВСУ уже объявили его в розыск. Об этом сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины на странице в Facebook.

"30 мая около 05.00, в районе полуострова Чонгар, во время несения службы на наблюдательном посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений Вооруженных Сил Украины. С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен", - указано в сообщении.

Отмечается, что на телефонные звонки он не отвечает, а возле места пропажи нашли следы борьбы с неизвестными. Сейчас правоохранительные органы получили все данные для поиска военнослужащего, все необходимые меры принимают и в штабе.

Напомним, в Соломенском районе Киева возле вокзала в ночь на 29 декабря неизвестные забили до смерти ветерана АТО.

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