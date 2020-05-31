В результате массовых беспорядков в США, которые начались после недавнего убийства полицейским афроамериканца, несколько автомобилей стражей порядка были серьезно повреждены или сожжены в Нью-Йорке.

Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает РИА "Новости" в Telegram-канале.

Так, судя по фотографиям, сделанным в округе Манхэттен, автомобили нью-йоркских полицейских раскрашены надписями "ACAB" ("все полицейские - плохие люди"), и другими оскорблениями. В некоторых случаях у машин разбиты стекла, даже встречается полностью сожженный транспорт.

Фото: РИА "Новости"

Напомним, что в США около 30 городов начали активно протестовать в связи с убийством темнокожего Джорджа Флойда. Полиция арестовала около 1,4 тысячи граждан в 17 городах. Многие задержанные выражали свой протест в такой радикальной форме, как поджигание машин, перекрытие трасс, некоторые бросали в представителей правопорядка коктейли "Молотова".

Ранее мы писали, что Тим Уолз, губернатор штата Миннесота, где и произошло убийство, распорядился полностью мобилизировать отряды Национальной гвардии США.