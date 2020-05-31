Коронавирусом Covid-19 заболел младший из монаршей семьи Бельгии принц Йоахим. Это произошло после его посещения вечеринки на юге Испании.

Об этом сообщает Reuters.

Так, принц Йоахим, который является племянником бельгийского короля Филиппа, сдал положительный тест на коронавирус после посещения нелегальной вечеринки в испанском городе Кордова. Известно, что 24 мая он отправился в Испанию для прохождения практики, однако 26 числа решил посетить вечеринку, где присутствовало 26 человек.

Это противоречит запрету собраний более 15 человек, введенному в этом регионе. Согласно карантинным ограничениям, каждый нарушитель должен заплатить от 600 до 10 000 евро, однако пока что неизвестно, будут ли применены эти санкции по отношению к Йоахиму. Все гости мероприятия помещены на карантин, заявила региональный представитель испанского правительства в Кордове Рафаэла Валенсуэла.

По ее словам, собрание было "абсолютно безответственным" и могло породить новую вспышку инфекции в регионе.

Отметим, по последним данным в Испании коронавирус найден у более чем 230 000 человек. Почти 30 000 из них уже скончались от осложнений заболевания.

Напомним, в Испании, где сейчас действует двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну, решили открыть границы для туристов с июля этого года.

Как сообщала "Страна", принцесса Испании Мария Тереза Бурбон-Пармская, двоюродная сестра короля Филиппа VI, умерла от коронавируса в Париже. Ее похоронили 27 марта, однако о кончине стало известно лишь сейчас.