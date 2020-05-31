США перестали зависеть от иностранных государств в вопросах покорения космоса, после того, как вчера корабль Crew Dragon успешно стартовал на орбиту Земли и направляется к МКС.

Об этом в ночь на воскресенье, 31 мая, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сотрудниками NASA во Флориде.

"Наши бывшие лидеры поставили нас в ситуацию, когда отправка наших астронавтов в космос зависела от других стран. Теперь с этим покончено. Десятилетия, в течение которых мы лишь теряли время и почти ничего не предпринимали, теперь официально остались в прошлом" - заявил Трамп.

Он также отметил, что США успешно отправили к МКС "американских астронавтов на американской ракете и с американской территории".

Речь идет о том, что почти 10 лет США не осуществляли пилотируемых запусков в космос. И американских астронавтов доставляли на борт МКС на российских ракетах.

Трамп говорит о независимости США в космосе - с 10:45. Видео: Fox News

Напомним, вчера успешно состоялась вторая попытка NASA и компании Илона Маска SpaceX совершить первый в истории запуск частного корабля Crew Dragon с астронавтами на орбиту.

Ранее мы писали, что астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен вышли на связь с Землей и сняли скафандры. Вскоре они состыкуются с Международной космической станцией.