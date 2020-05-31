По состоянию на утро воскресенья 31 мая, в Украине выявили уже 23 672 случая коронавируса. Вчера, 30 мая, сообщалось о 23 204 пациентах с Covid-19. За сутки в стране зафиксировали 468 новых пациента.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 31 мая в Украине 23 672 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 708 летальных, 9 538 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 468 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 993 случая;

Волынская область - 908 случаев;

Днепропетровская область - 942 случая;

Донецкая область - 163 случая;

Житомирская область - 739 случаев;

Закарпатская область - 1189 случаев;

Запорожская область - 444 случая;

Ивано-Франковская область - 1402 случая;

Кировоградская область - 511 случаев;

г. Киев - 2985 случаев;

Киевская область - 1573 случая;

Львовская область - 1669 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 293 случая;

Одесская область - 888 случаев;

Полтавская область - 270 случаев;

Ровенская область - 1713 случаев;

Сумская область - 168 случаев;

Тернопольская область - 1169 случаев;

Харьковская область - 1066 случаев;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 444 случая;

Черновицкая область - 3349 случаев;

Черкасская область - 402 случая;

Черниговская область - 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 мая 2020 в Центр поступило 908 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 58 843 сообщения о подозрении на Covid-19.

Напомним, что за сутки 29 мая в Украине медики сделали 1 560 тестов иммуно-ферментного анализа (ИФА) на коронавирус. Анализ подразумевает под собой поиск в организме человека антител к Covid-19.

Ранее мы писали, что в Киеве лабораторно подтвердили заражение коронавирусом у 55 человек. Семь из новых зараженных - медики. В столице от смертельного вируса умер человек.