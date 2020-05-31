В день рождения царя Давида Израиль решил открыть для посещения Храмовую гору и провести онлайн-трансляцию богослужения спустя два месяца карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Через 70 дней, в течение которых Храмовая гора была закрыта для посещения и молитвы, завтра она откроется! Я приглашаю вас всех с большим волнением присоединиться ко мне завтра (31 мая - Ред.), чтобы прийти в чистоте в 08:30 утра. Я очень хочу святого места, чтобы подняться вместе со многими людьми из всех слоев израильского общества и особенно молиться за восстановление и мир для всех", - написала на своей странице в Twitter депутат Кнессета Шули Муалем-Рафаэли.

Как известно, на Храмовой горе находятся мечети Аль-Акса и Купол скалы, которые являются священными для мусульман. Первых посетителей пустили на территорию достопримечательности уже в ночь на воскресенье.

Стоит отметить, что при посещении Храмовой горы от евреев сначала требуется пройти ритуальную баню, которая по логике должна минимизировать риск заражения коронавирусом, а также запрещается носить кожаную обувь.

Накануне об открытии мечетей заявила Саудовская Аравия. Все мечети, кроме Мекки, должны также открыться 31 мая, однако запрещено впускать более половины посетителей, а также будут убраны молитвенные коврики.

Напомним, 17 марта власти Саудовской Аравии приняли решение временно остановить пятничные и другие молитвы в мечетях по всему королевству. На такой шаг они пошли, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Как сообщала "Страна", верующие жители Ирана запустили в социальных сетях флешмоб. Они выкладывают видеозаписи, на которых облизывают ворота мечетей. Цель акции - показать, что иранцы не боятся коронавируса, и пристыдить переставших посещать храмы из-за эпидемии. Флешмоб стартовал в иранском городе Кум. Именно в нем выявлено наибольшее количество заболевших от Covid-19. При этом власти не закрывают мечети в городе, считая это оскорблением убеждений иранцев.