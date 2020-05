Астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен, которых компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA запустила на МКС на первом американском частном корабле Crew Dragon, вышли на связь с Землей и сняли скафандры. Вскоре они состыкуются с Международной космической станцией.

Об этом сообщает пресс-служба SpaceX в Twitter.

"Слушайте, чтобы услышать Боба Бенкена и Дугласа Херли на орбите", - указано в сообщении компании.

Астронавты долетят до Международной космической станции в 17:29 по Киеву 31 мая. В 19:45 произойдет стыковка и космонавты смогут переступить порог МКС.

Пилоты Crew Dragon вышли на связь с Землей и сняли скафандры. Видео: YouTube / NASA

Напомним, успешно состоялась вторая попытка NASA и компании Илона Маска SpaceX совершить первый в истории запуск частного корабля Crew Dragon с астронавтами на орбиту.

Как сообщала "Страна", первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая сегодня была запущена на земную орбиту с кораблем Crew Dragon от SpaceX, совершила успешную посадку. Первая ступень Falcon 9 совершила посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You у побережья штата Флорида в Атлантике через 9 минут после запуска. При этом Crew Dragon успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя и движется по направлению к Международной космической станции.