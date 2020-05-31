В США около 30 городов начали активно протестовать в связи с убийством темнокожего Джорджа Флойда полицейским во время задержания. Ранее Трамп грозил мобилизовать войска для подавления митингов.

Об этом сообщает CNN.

После бурных протестов полиция арестовала около 1,4 тысячи граждан в 17 городах. Многие задержанные выражали свой протест в такой радикальной форме как поджигание машин, перекрытие трасс, некоторые бросали в представителей правопорядка коктейли "Молотова".

В Вашингтоне у Белого дома протестующие подожгли три машины секретной службы и разрисовали их краской, а в Сиэтле Филадельфии просто подожгли полицейский автомобиль.

В городе Хьюстон арестованы 137 человек, в Нью-Йорке более двадцати, а в Чикаго около сотни. В Лос-Анджелесе, Атланте и Филадельфии ввели комендантский час, а в Вашингтоне и Миннеаполисе ограничили движения на дорогах.

Сейчас известно о шести штатах, которые мобилизовали дополнительные силы или обратились за помощью к Национальной гвардии. Среди них Миннесота, Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки и округ Колумбия.

Напомним, Тим Уолз, губернатор штата Миннесота, где из-за убийства полицейским темнокожего начался "черный майдан", распорядился полностью мобилизировать отряды Национальной гвардии США.

Как сообщала "Страна", тема №1 в США - массовые протесты, которые всколыхнули город Миннеаполис после убийства чернокожего мужчины белым полицейским. Силовики применили к протестующим, которые требуют честного правосудия, слезоточивый газ и светошумовые гранты. Один из митингующих скончался. Копов, которые участвовали в задержании погибшего, уволили. С заявлением выступил президент Дональд Трамп.

Также "Страна" писала, что Минобороны США готово к военной операции в Миннесоте, где бушуют протесты после того, как полицейский убил афроамериканца Джорджа Флойда.