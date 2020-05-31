Одна из крупнейших мировых компаний Microsoft решила расторгнуть контракт с новостным британским агентством PA Media. Вместо них материалы для домашних страниц сайта MSN и браузера Edge будет редактировать искусственный интеллект.

Об этом сообщает газета The Guardian.

Рабочие места потеряют 27 сотрудников PA Media. Такое решение было принято в рамках глобального перехода компании к использованию автоматического обновления новостей.

"Как и все компании, мы регулярно оцениваем наш бизнес. Это может привести к увеличению инвестиций в одних местах и время от времени к повторному развертыванию - в других. Эти решения не являются результатом нынешней пандемии", - сказал представитель Microsoft.

К тому же отмечается, что сейчас многие технологические компании экспериментируют с использованием искусственного интеллекта в журналистике. Например, Google финансирует инвестиции в проекты, чтобы понять принцип его использования.

Ранее мы писали, что в Apple выпустят сразу три новых смартфона с искусственным интеллектом.

Также сообщали, что в глава Министерство юстиции Украины хочет привлечь искусственный интеллект к принятию решений об аресте людей. Данные для внедрения новации будут собирать через реестр осужденных и заключенных, сейчас они уже пополняются.