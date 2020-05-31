В Карпатах, несмотря на то, что в Украине ожидается 20-градусное тепло, 1 июня ожидается ухудшение погодных условий со шквальным ветром и метелью.

Об этом сообщает служба "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" на странице в Facebook.

"В течение второй половины 30 мая и 31 мая - 1 июня во Карпатах, в результате прохождения активного циклона, ожидается значительное ухудшение погодных условий: сильный ветер (порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с), значительный и сильный дождь на высокогорье мокрый снег, местами метель", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели предупреждают, что в Карпатах ожидается образование кратковременного снежного покрова высотой:

на среднегорье - до 10 см;

на высокогорье - до 15 см.

Туристам настоятельно советуют воздержаться от походов в горы.

Напомним, ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщала, что скоро в Украине закончатся дожди, а 31 мая выглянет солнце.

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