Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что вечером 30 мая суд принял решение о содержании под стражей без залога уже шести участников дела о перестрелке в Броварах, хотя ранее было известно только о пяти из них.

Об этом он написал в Twitter.

"На 22:00 сегодня (30 мая - Ред.) 6 лицам - принято решение о содержании под стражей без залога. Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому НПУ просит меру пресечения в виде содержания под стражей" - говорится в сообщении.

Напомним, в результате перестрелки в Броварах Киевской области, которая произошла утром 29 мая, был задержан 21 человек. Предполагалось, что подозрения в хулиганстве, скорее всего, предъявят троим участникам.

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