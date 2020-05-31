Австрийская авиакомпания Austrian Airlines с 22 июня планирует возобновить регулярные рейсы в Киев из Вены после трехмесячногоо карантина, веденного из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В информации о бронировании указано, что 22 июня Austrian Airlines возобновляет рейсы из Вены в аэропорт"Борисполь". Кроме того, с этого дня также будут выполняться рейсы до Белграда, Граца, Инсбрука, Кошице, Милана, Ниццы, Праги, Сплита и Варшавы.

Напомним, что до введения карантинных ограничений на полеты авиакомпания Austrian Airlines также выполняла рейсы и в Одессу, но их пока нет в расписании.

Ранее мы писали, что Австрия открыла границы для трех стран: Чехии, Словакии и Венгрии.

Кроме того, в стране 29 мая перешли к четвертому этапу снятия карантинных ограничений. В Австрии возобновили работу гостиницы, объекты туризма и отдыха, бассейны, разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 100 человек.