Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов за прошлый год получил 644 394 гривен дохода. В его декларации отсутствуют данные об испанской фирме, которой, как утверждают СМИ, он руководит.

Об этом гласит информация на сайте Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, согласно документу, за Иваном Бакановым числится квартира в Киеве площадью 56 кв. м. Также он владеет третью квартиры в Кривом Роге площадью 85,8 кв. м.

Жена Баканова, Оксана Лазаренко, также владеет квартирой в Киеве, площадь которой 56,3 кв. м. Кроме этого супруга главы СБУ имеет земельный участок в Киево-Святошинском районе столицы площадью 2 834 кв. м. В этом же районе Киева Баканов владеет участками площадью 43 кв. м., 891 кв. м., 1502 кв. м. На одном из них на данный момент строится жилой дом.

Супруга Баканова хозяйка Volkswagen Touareg 2012 выпуска. Сам глава силового ведомства владеет автомобилем Volkswagen Passat 1.8 2010 года.

В 2019 году Баканов получил за работу в "Квартале 95" 107 714 гривен. За семь месяцев работы в должности председателя СБУ Баканов получил 536 559 гривен. Доход от занятия предпринимательской деятельностью жены в 2019 году составил 240 000 гривен. В Киевском колледже связи она получила 27 312 гривен.

233 евро, 16 долларов и 548 гривен семья главы СБУ держит на счетах в банках. Наличными семья Бакановых хранит 170 000 долларов.

Стоит отметить, что Баканов не указал в декларации, что с 2015 года является руководителем компании Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. При этом выписка из реестра юридических лиц Испании гласит, что глава СБУ руководит в этой компании единолично. Примечательно, что госслужащие Украины не могут занимать руководящие должности в частных структурах согласно законодательству страны.

Напомним, что декларацию подал и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Председатель парламента получил в прошлом году 1,27 миллионов гривен дохода. При этом еще 26,7 млн гривен он одолжил третьему лицу.

В свою очередь глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила за 2019 год 1 155 450 гривен дохода.