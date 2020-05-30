Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн и экс-посол России Сергей Кисляк во время телефонного разговора 22 декабря 2016 года обсуждали санкции, которые ввел экс-глава государства Барак Обама.

Об этом со ссылкой на рассекреченные американской разведкой документы сообщает CNN.

Так, в США опубликовали записи переговоров Майкла Флинна с Сергеем Кисляком. Из их разговора следовало, что экс-советник просил российского дипломата не принимать крайние меры в ответ на действия покидающего свой пост Обамы.

"Я предлагаю, чтобы вы ответили зеркально. А когда мы придем к власти (имеется в виду период после инаугурации Трампа), то нормально поговорим о том, как улучшить наши отношения", - сказал Флинн во время разговора 29 декабря.

По данным СМИ, в впоследствии Флинн отрицал сам факт такого разговора как с людьми из окружения Трампа, так и в беседах со следователями из специальной комиссии Роберта Мюллера о возможном вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы в США.

Отметим, что в должности помощника президента США по национальной безопасности Флинн проработал с 23 января по 13 февраля 2017 года. В 2012-2014 годах он был директором Разведывательного управления Министерства обороны США.

Напомним, ранее мы писали, что в феврале 2017 Флинн был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа. Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой.