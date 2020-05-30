Ху Сицзинь, главный редактор китайского издания Global Times посвятил свою авторскую колонку массовым протестам, которые вспыхнули в США после убийства полицейским темнокожего. В частности, он вспомнил спикеру Палаты представителей Конгресса Ненси Пэлоси ее фразу о том, что протесты в Гонконге являются "прекрасным зрелищем".

Материал журналиста Ху Сицзиня был опубликован на сайте издания в субботу, 30 мая.

"Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси однажды назвала насильственные протесты в Гонконге "прекрасным зрелищем". Теперь "прекрасное зрелище" перенеслось из Гонконга в более чем дюжину штатов США. Американские политики теперь могут наслаждаться этим видом из собственных окон. В нескольких местах по всему США наблюдаются протестующие, поджигающие полицейские участки, разбивающие магазины, блокирующие дороги, атакующие общественные места и разрушающие различные муниципальные объекты так, будто радикалы в Гонконге каким-то образом проникли в США и устроили беспорядки", - пишет главред китайского медиа.

Журналист также задается вопросом, стоит ли руководству Китая поддержать протестующих против полицейского насилия в США, как американцы сделали это по отношению к участникам многочисленных митингов в Гонконге.

"Похоже, именно это Пекин и должен делать в соответствии с логикой Вашингтона, поддерживающего участников беспорядков в Гонконге. Иначе, если Китай не поддерживает протесты в США, как последние могут продолжать разыгрывать свою гонконгскую карту? В конце концов, президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о введении санкций против Китая из-за ситуации в Гонконге", - считает Сицзинь.

Он также отметил, что Вашингтон не ожидал такой быстрой эскалации конфликта. По словам главреда, расовая дискриминация и социальное неравенство в США всегда были серьезными проблемами. Также журналист отметил большое количество представителей этнических меньшинств, которые умерли от коронавируса.

"Вероятность возникновения массовых беспорядков в США намного выше, чем в Китае. Как политики в Вашингтоне могли бы публично определить беспорядки в других странах как "прекрасное зрелище"? Глупо делать это просто потому, что они хотят атаковать Китай. Давайте подождем и посмотрим, какая страна столкнется с еще большим хаосом", - пишет Сицзинь.

Он уверен, что политическая система США переживает свое падение и этот процесс в последнее время ускоряется, так как в Белом Доме не нашли сил провести существенные реформы.

"Обиды местных жителей все еще остаются неуслышанными. Поскольку их трудности вряд ли можно решить, у этих людей нет другой альтернативы, кроме как прибегнуть к крайним мерам", - считает журналист.

Он добавил, что пандемия коронавируса привела к фундаментальным последствиям для Китая и США, при этом в Штатах не способны утихомирить возмущение со стороны общества.

"Американским политикам больше не нужно наслаждаться "прекрасным зрелищем" издалека, они увидят его в своих собственных городах и даже сами окажутся посреди "прекрасного зрелища", - резюмировал главред Global Times.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские арестовали темнокожего мужчину Джорджа Флойда, с которым очень грубо обращались. От полученных травм он скончался. После этого в городе начался бунт.

Также мы писали, что впервые за 164 года, Тим Уолз, губернатор штата Миннесота распорядился полностью мобилизировать отряды Национальной гвардии США из-за "черного майдана".

Кроме того сообщали, что мэр Портленда ввел в городе режим ЧП из-за массовых беспорядков.