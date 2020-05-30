Российский научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос.

Об этом сообщает "Интерфакс", в субботу, 30 мая.

Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов пояснил, что вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу иммунизации. По его словам, сейчас проводятся полномасштабные доклинические исследования данных препаратов.

"Так, один из них не идет по классической схеме введения внутримышечного, а работает по интерназальной схеме введения, то есть, фактически, он просто закапывается в нос", - сказал Ринат Максютов.

Директор "Вектора" добавил, что первые клинические исследования должны начаться в конце июня - начале июля, а завершить их планируется уже в середине сентября.

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