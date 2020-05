Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая сегодня была запущена на земную орбиту с кораблем Crew Dragon от SpaceX, совершила успешную посадку.

Первая ступень Falcon 9 совершила посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You у побережья штата Флорида в Атлантике через 9 минут после запуска.

При этом Crew Dragon успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя и движется по направлению к Международной космической станции. Состыковка космонавтов Дага Херли и Боба Бенкена с МКС состоится 31 мая, в 17:30 по Киеву.

Видео: NASA

Напомним, что недавно эксперты отмечали, что NASA и компания SpaceX могут не запустить пилотируемый корабль Crew Dragon 30 и 31 мая из-за погодных условий.

Ранее мы писали, что запуск SpaceX Crew Dragon был изначально запланирован на 27 мая, но был отменен.