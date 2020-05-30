Коронавирус подтвердился у трех игроков львовского футбольного клуба "Карпаты" - защитников Владислава Дубинчака, Андро Гиоргадзе и вратаря, имя которого не уточняется. Из-за вспышки Covid-19 в этой команде был отменен матч львовян с "Мариуполем".

Об этом в субботу, 30 мая, передает телеканал "Футбол-1".

Стоит отметить, что на позиции голкипера в "Карпатах" играют трое футболистов: Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий и Владимир Маханьков. При этом, кто из них подхватил инфекцию, пока неизвестно.

Стоит отметить, что зараженный защитник Владислав Дубинчак был арендован львовским клубом у киевского "Динамо", а Олег Кудрик - у "Шахтера".

Напомним, что матч между "Карпатами" и "Мариуполем" должен был состояться в рамках 24-го чемпионата Украины 31 мая в 14:00.

Ранее мы писали, что финал Кубка Украины в этом году состоится 8 июля во Львове вместо Тернополя, где он должен был пройти изначально. Местом проведения выбрали местную "Арену-Львов".