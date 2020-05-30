Европейский союз (ЕС) призывает американского президента Дональда Трампа пересмотреть свое решение о прекращении сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, как сообщает пресс-служба ЕС.

По его словам, для победы над пандемией коронавируса ВОЗ должна быть в состоянии управлять международными мерами реагирования на пандемию, а для этого необходима поддержка всех государств мира, в том числе США.

"Необходимо избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение (о разрыве отношений с ВОЗ - Ред.)", - заявил Боррель.

При этом, по его словам, Евросоюз и впредь будет продолжать поддержку и финансирование ВОЗ.

Напомним, вчера, 29 мая, Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, а средства, которые направлялись на ее финансирование, он пообещал перенаправить другим международным организациям.

После этого он объяснил, почему разорвал все отношения Соединенных Штатов с ВОЗ. Трамп заявил, что в возникновении пандемии коронавируса стоит винить власти Китая и Всемирную организацию здравоохранения.