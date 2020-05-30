Глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила за 2019 год 1 155 450 гривен дохода. Кроме того, 3 мая она задекларировала 148,3 млн гривен, выплаченных депутату в качестве компенсации за политические репрессии в 2011-2014 годах. Муж Юлии Тимошенко, Александр, в прошлом году получил 7,190 млн гривен доходов.

Об этом гласит информация, опубликованная на сайте деклараций 29 мая.

Согласно декларации, в прошлом году Юлия Тимошенко получила 618 267 гривен в качестве зарплаты депутата, 461 040 гривен компенсации расходов, связанных с депутатскими полномочиями и 76 143 гривен процентов от вклада в "Ощадбанке".

У ее мужа Александра 304 618 гривен составил доход от иностранной компании Britico Product s.r.o (Прага, Чехия), 4 602 443 гривен - доход от предпринимательской деятельности, 86 гривен - проценты от Украинского строительно-инвестиционного банка, 43 116 гривен страховых выплат в компании "АХА Страхование" и 2 240 000 млн гривен от продажи движимого имущества Оксане Садлий. По всей видимости, продан был автомобиль Mercedes-Benz GLS 350 2017 года выпуска, который присутствовал в прошлогодней декларации.

При этом на банковских счетах у Юлии Тимошенко числится 729 544 тысяч гривен в "Ощадбанке".

Муж хранит 231 435 гривен и 1 доллар в "Мегабанке", а также 20 109 евро, 116 803 чешских крон и 20 долларов в RaiffeisenBank (Прага).

Юлия Тимошенко задекларировала 290 000 гривен наличных средств, Александр - 420 800 долларов, 175 890 евро и 540 000 гривен.

Кроме того, Юлия Тимошенко также задекларировала обязательство компании Reid Collins & Tsai (США) выплатить ей 5 491 489 долларов компенсации за политические репрессии 2011-2014 годов.

Тимошенко арендует жилой дом (588 кв. м) в Козине Киевской области у своей двоюродной сестры Татьяны Шараповой. Также она пользуется 4 земельными участками: первый площадью 1 500 кв.м (под арендуемым у Шараповой домом) и еще три - 1 862 кв. м, 1 500 кв. м и 1 244 кв. м., которые принадлежат тете Тимошенко, председателю Днепропетровской областной организации "Батькивщины", депутату Днепропетровского областного совета Антонине Ульяхиной и соседствуют с арендуемым домом.

При этом у Юлии Тимошенко нет ни одного транспортного средства. Депутат задекларировала ювелирные изделия - сережек, колец, подвесок таких брендов как Mikimoto, Chanel, DinVan, Cartier, Chopard.

Ее муж указал в декларации 2 пары наручных мужских часов марок Vacheron Constantin и Corum и 3 автомобиля. Два из них он приобрел в 2019 году - Toyota LC200 2018 года (стоимость 2 447 000 гривен) и Audi A8 2016 года (стоимость 1 607 000 млн гривен). Третий автомобиль - ГАЗ-14 1983 года.

Кроме того, Александр Тимошенко задекларировал также 25% корпоративных прав компании "Геофорс" и по 100% - "Леди Ю" и Prostor OU (Эстония).

Юлия Тимошенко задекларировала обязательства по выплате арендной платы в пользу наследников перед Татьяной Шараповой в размере 152,8 тыс. гривен.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год.

Ранее мы писали, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков за прошлый год задекларировал 1,27 миллионов гривен дохода. При этом еще 26,7 млн гривен он одолжил третьему лицу.