Генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Уильям Барр обвинил анархистов и ультралевых в подстрекательстве к беспорядкам в городах , которые бушуют в стране из-за убийства темнокожего мужчины.

Об этом сообщают "РИА Новости" в своем Telegram-канале, в субботу, 30 мая.

Сообщается, что Барр пообещал бороться с теми, кто приезжает в США, чтобы принять участие в подобных акциях.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские арестовали темнокожего мужчину Джорджа Флойда, с которым очень грубо обращались. От полученных травм он скончался. После этого в городе начался бунт.

Также мы писали, что впервые за 164 года, Тим Уолз, губернатор штата Миннесота распорядился полностью мобилизировать отряды Национальной гвардии США из-за "черного майдана".

Кроме того сообщали, что мэр Портленда ввел в городе режим ЧП из-за массовых беспорядков.