Сегодня, 30 мая, успешно состоялась вторая попытка NASA и компании Илона Маска SpaceX совершить первый в истории запуск частного корабля Crew Dragon с астронавтами на орбиту.

Стоит отметить, что на сегодняшние планы американцев покорить космическое пространство могла повлиять погода. Еще днем в NASA говорили о 50% вероятности успеха запуска корабля.

Итак, в субботу, 30 мая, в 22:22 по Киеву, человечество стало свидетелем исторического события. В космос впервые ушла частная ракета, на борту которой были астронавты.

При этом накануне у Илона Маска была крупная неудача: на космодроме в Техасе взорвался прототип корабля Starship SN4, который предназначается для межпланетных полетов.

На мыс Канаверал даже прибыл президент США Дональд Трамп, чтобы лично наблюдать за историческим запуском.

Видео: NASA

Как ранее сообщала "Страна", что в SpaceX рассматривалась возможность пуска Crew Dragon в воскресенье, 31 мая, и во вторник, 2 июня, в случае если сегодня попытка отправить астронатов в космос окажется неудачной

Напомним, что недавно эксперты отмечали, что NASA и компания SpaceX могут не запустить пилотируемый корабль Crew Dragon и 31 мая из-за погодных условий.