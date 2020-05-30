Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков за прошлый год задекларировал 1,27 миллионов гривен дохода. При этом еще 26,7 млн гривен он одолжил третьему лицу.

Об этом свидетельствует декларация чиновника, обнародованная в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Указывается, что 26,7 миллиона гривен спикер Рады занял человеку по имени Олег Галушко. Похожая сумма "займа третьему лицу", 26,5 миллиона, была указана и в предыдущей декларации Разумкова, но без отметки, кто именно получил от него деньги.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год.

Также "Страна" писала, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который недавно рассказал, как получил свою должность, подал декларацию доходов за 2019 год. Согласно документу, глава правительства заработал в прошлом году более $125 тысяч.