Президент США Дональд Трамп обвинил американский телеканал CNN в распространении фейковых новостей вокруг протестов против полицейского насилия в Миннесоте.

Об этом глава государства написал в субботу, 30 мая, в своем Twitter.

"Ну вот опять. Фейковые новости. CNN обвиняют Россию, Россию, Россию. Они (телеканал - Ред.) больные неудачники с очень плохими рейтингами! P.S Не могут обвинить Китай, потому что им нужны деньги?", - написал Трамп после того как на CNN обсуждали версию о причастности России к беспорядкам в США.

Напомним, что ранее президент Штатов похвалил сотрудников Секретной службы за работу во время беспорядков возле Белого дома, которые разгорелись из-за убийства темнокожего мужчины. Глава государства признался, что в их присутствии чувствовал себя в полной безопасности.

Ранее мы писали, что протесты охватили уже два десятка городов и в ночь на 30 мая стали уже полностью общенациональными.