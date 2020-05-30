В Австрии, где со вчерашнего дня, 29 мая, перешли к четвертому этапу снятия карантинных ограничений, объявили, что с середины июня в магазинах можно будет находиться без масок.

Об этом со ссылкой на канцлера Австрии Себастьяна Курца сообщает The Local.

По словам канцлера, надевать маску нужно будет только в общественном транспорте, медицинских учреждениях, включая аптеки, и в местах, где трудно соблюдать правила социального дистанцирования, например, в парикмахерских.

"Мы находимся на верном пути в Австрии, поэтому мы можем начать следующий этап - меньше правил, больше ответственности", - сказал Курц.

Также он призывал граждан использовать "здравый смысл", чтобы не подвергать риску других людей, несмотря на то, что количество новых случаев заражения коронавирусом уменьшилось.

Сообщается, что ослабление карантинных ограничений по поводу ношения масок вступит в силу 15 июня. С этого дня и ресторанам будет разрешено оставаться открытыми до часа ночи. Действующий лимит о том, что за столом могут находится только четверо людей, тоже отменят.

Отмечается, что Австрии в пятницу, 29 мая, не было ни одного летального случая среди инфицированных коронавирусом. В общей сложности с начала эпидемии зафиксировано 668 смертей из 16 571 случаев заболевания.

Ранее мы писали, что Украина может возобновить авиасообщение с Австрией с конца июня.

Также мы писали, что в Австрии уже ослабили пограничный контроль, открыв переходы на границе с Чехией, Словакией и Венгрией. В то же время в Вене заявили, что не хотят спешить с открытие границы с Италией, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.