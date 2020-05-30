В Хьюстоне, США, полиция задержала около 200 участников протеста, который начался из-за убийства полицейским темнокожего в Миннеаполисе.

Об этом в субботу, 30 мая, информирует CNN.

"Около 200 человек были арестованы в Хьюстоне, штат Техас, в результате протестов в пятницу вечером", - говорится в сообщении.

Так, большая часть задержанных обвиняется в блокировании проезжей части дорог. По данным Департамента полиции, 4 правоохранителя получили травмы во время беспорядков, 8 полицейских автомобиля были повреждены митингующими.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские арестовали темнокожего мужчину Джорджа Флойда. Во время задержания правоохранитель наступил арестованному на шею коленом, из-за чего тот скончался от удушья. После этого в городе начался бунт.

Ранее мы писали, что Тим Уолз, губернатор штата Миннесота, распорядился полностью мобилизировать отряды Национальной гвардии США.