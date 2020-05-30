Американские ученые университета Дьюка и Лос-Аламосской национальной лаборатории провели исследование, согласно которому панголины (чешуйчатые млекопитающие - Ред.) могли "выносить в себе" штаммы коронавирусной инфекции до того, как ими заразился человек.

Об этом сообщает CNN, в субботу, 30 мая.

По данным ученых, штамм (культура вирусов и бактерий - Ред.) SARS-CoV-2 имеет богатую эволюционную историю до того, как он распространился среди людей. По словам исследователей, Covid-19 изменял гены бактерий, которые в свою очередь заражали летучих мышей и панголинов как промежуточных носителей заболевания.

Так, исследователи пришли к выводу, что людям необходимо уменьшить контакт с дикими животными, которые могут передавать новые инфекции.

Ранее мы писали, что в России коронавирусом заразилась домашняя кошка. Ее поместили на карантин по месту проживания хозяина.

Также сообщали, что, кроме кошек, коронавирусом могут болеть хорьки и передавать его другим животным.