Президент США Дональд Трамп похвалил сотрудников Секретной службы за работу во время беспорядков возле Белого дома, которые разгорелись из-за убийства темнокожего мужчины. Глава государства признался, что в их присутствии чувствовал себя в полной безопасности.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, в субботу, 30 мая.

"Они были не только полностью профессиональны, но и очень круты. Я был внутри, наблюдал за каждым движением и не мог чувствовать себя в большей безопасности", - написал президент США.

Также он добавил, что сотрудники Секретной службы "позволяли протестующим кричать и разглагольствовать столько, сколько они хотят", но пресекали любые опасные ситуации, которые случались.

Напомним, что протесты охватили уже два десятка городов и в ночь на 30 мая стали уже полностью общенациональными.

Также мы сообщали, что Мэр Портленда ввел в городе режим ЧП из-за массовых беспорядков.