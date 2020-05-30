"Они были очень круты". Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих
Президент США Дональд Трамп похвалил сотрудников Секретной службы за работу во время беспорядков возле Белого дома, которые разгорелись из-за убийства темнокожего мужчины. Глава государства признался, что в их присутствии чувствовал себя в полной безопасности.
Об этом он написал на своей странице в Twitter, в субботу, 30 мая.
"Они были не только полностью профессиональны, но и очень круты. Я был внутри, наблюдал за каждым движением и не мог чувствовать себя в большей безопасности", - написал президент США.
Также он добавил, что сотрудники Секретной службы "позволяли протестующим кричать и разглагольствовать столько, сколько они хотят", но пресекали любые опасные ситуации, которые случались.
Напомним, что протесты охватили уже два десятка городов и в ночь на 30 мая стали уже полностью общенациональными.
Также мы сообщали, что Мэр Портленда ввел в городе режим ЧП из-за массовых беспорядков.