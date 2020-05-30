После неудавшейся попытки запустить в космос первый в мире частный корабль Crew Dragon с астронавтами, NASA и компания SpaceX сегодня попытаются сделать это еще раз. Однако шанс того, что сегодня погода будет благоприятствовать запуску, составляет всего 50%.

Об этом в субботу, 30 мая, написал глава NASA Джим Брайденстайн в своем Twitter.

"Мы собираемся сегодня совершить запуск. Трудные погодные условия могут помешать запуску с вероятностью 50%", - заявил чиновник.

Стоит отметить, что если пуск корабля не состоится и сегодня, следующая попытка запланирована на воскресенье, 31 мая. Также в SpaceX запросили возможность еще одного резервного запуска уже во вторник, 2 июня.

Запуск корабля SpaceX и NASA - Прямая трансляция. Видео: YouTube/ SpaceX

Ранее эксперты отмечали, что NASA и компания SpaceX могут не запустить пилотируемый корабль Crew Dragon и 31 мая из-за погодных условий.

Напомним, что миссия экипажа Crew Dragon заключается в том, чтобы проверить систему транспортировки экипажа, работу стартовой площадки, систему ракеты, а также полет в условиях космоса.