Тим Уолз, губернатор штата Миннесота, где из-за убийства полицейским темнокожего начался "черный майдан", распорядился полностью мобилизировать отряды Национальной гвардии США.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в субботу, 30 мая.

Уолз отметил, что полная мобилизация Нацгвардии будет первой в штате, за всю его 164-летнюю историю.

Тим Уолз объявил полную мобилизацию Нацгвардии в Миннесоте. Видео: YouTube/ KARE 11

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе полицейские арестовали темнокожего мужчину Джорджа Флойда. Во время задержания правоохранитель наступил арестованному на шею коленом, из-за чего тот скончался. После этого в городе начался бунт.

Ранее мы писали, что сегодня протестующие против преступлений со стороны полицейских по отношению к темнокожим гражданам США разгромили штаб-квартиру телеканала CNN в Миннесоте.