Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывают китайские компании, могут начать использовать к концу этого года.

Об этом со ссылкой на Государственную комиссию по надзору и управлению активами КНР сообщает Gulf News.

"Вакцина, которую разрабатывают совместно Пекинский институт биологических средств и Китайская национальная компания Biotec Group Co. Недавно прошла II фазу клинических испытаний и может быть готова к выходу на рынок в конце этого года или в начале следующего", - говорится в сообщении.

Напомним, что китайскими компаниями разработано уже пять вакцин, которые испытывают на людях. В Пекине круглосуточно работают органы здравоохранения, органы по контролю над наркотиками и научно-исследовательские институты совместно с местными медкомпаниями, чтобы предложить первую в мире успешную модель вакцины от коронавируса.

Ранее мы сообщали, когда, по прогнозам США, выйдет первая вакцина от коронавируса. По данным ВОЗ, уже разработано 10 препаратов, которые, возможно, подходят для борьбы с Covid-19.

Также мы писали, что в ЕС собрали уже более 9,5 млрд евро на вакцину от коронавируса.