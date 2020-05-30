Сегодня, 30 мая, суд города Бровары продолжает избирать меру пресечения участникам перестрелки, которая произошла в городе 29 мая. На данный момент решение касательно содержания под стражей на 60 суток вынесено относительно пятерых из 28 участников инцидента.

Прямую трансляцию из зала суда вел "УНН".

Так, по состоянию на 19:40 суд избрал меру пресечения пяти фигурантам - им объявлено о содержании под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Ожидается, что сегодня суд вынесет решение о мере пресечения для 21 подозреваемого в перестрелке. Всего, напомним, было установлено 28 лиц, участвовавших в ЧП.

Напомним, недавно полиция опубликовала видео задержания силовиками Броварской группировки, которая устроила перестрелку вчера утром. На ролике видно, как бойцы заходят в помещение и задерживают подозреваемых.

Также "Страна" разбиралась в том, кого ранили и кого задержали во время вооруженных разборок в Броварах.