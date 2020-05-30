Во вторник, 2 июня, Верховная Рада Украины рассмотрит программу работы Кабинета Министров. Речь идет о проекте постановления №3330.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде, нардеп партии "Слуга народа" Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24", в субботу, 30 мая.

"На вторник, предварительно, запланировано рассмотрение Программы деятельности правительства, которая внесена и зарегистрирована", - сказал нардеп.

По его словам, на пленарной неделе рассмотрят нескольких десятков законопроектов в первом чтении, ряд постановлений, обращений в международные институты, парламентов относительно внешней проблематики, а также ряд отчетов и внесение изменений в постановления о создании временных следственных комиссий.

"Но на Согласительном совете все равно будут руководители фракций и групп и руководители комитетов определяться по коррекции повестки дня на этой пленарной неделе", - добавил Мокан.

Напомним, 13 мая в Раду внесли проект постановления о программе деятельности Кабмина, принятой 3 апреля. После чего проект этого документа отправили на доработку.

Ранее "Страна" подробно анализировала программу правительства, с которой оно собирается работать целый год. В документе предложены два этапа работы Кабмина: в период преодоления эпидемии коронавируса и возобновления экономического роста.