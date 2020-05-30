Одиннадцать семейных пар из Аргентины прилетели в Киев, чтобы забрать детей, рожденных от суррогатных матерей в Украине во время карантина.

Об этом в субботу, 30 мая, информирует "Радио Свобода".

Прилетевших в Украину будущих родителей встречала посол Аргентины Елена Летисия Тереса Микусински. Перед этим министерство иностранных дел Украины разрешило въезд аргентинцам.

Так, из-за закрытых на коронавирусный карантин границ 46-летние маркетолог и дизайнер Андреа и Фернандо Монтеро из Буэнос-Айреса видели своего двухмесячного Игнасио только на фотографиях и видео от тех, кто присматривал за малышом.

Аргентинцы мечтали стать родителями более 20 лет, сделали несколько операций и ряд неудачных попыток искуственного оплодотворения. Также они прошли подготовку для усыновления чужого ребенка, однако из-за очень медленного продвижения очереди в Аргентине, пара решила воспользоваться услугой суррогатного материнства в Украине. При этом пара взяла кредит, чтобы оплатить украинские клиники - его придется погашать еще как минимум 5 лет.

"Мы едем навстречу мечте всей нашей жизни. Это очень трудно, мы очень уставшие, но безумно счастливы, что наконец здесь. Мы благодарны украинскому правительству, посольству Аргентины и той невероятной женщине, подарившей нам сына. Он копия своего отца", - рассказывает мать малыша Андреа Монтеро.

Сейчас их с сыном разделяют еще две недели, все прибывшие должны пройти обязательную обсервацию. Потом - оформление детского паспорта и поиск возможности вернуться домой.

"Мы очень обеспокоены, ведь Аргентина закрыла границы до сентября и если нам не разрешат въезд до сих пор, мы себе даже не представляем, как будем жить в чужой стране с младенцем в течение четырех месяцев", - добавила Монтеро.

Напомним, недавно стало известно, что в киевском отеле "Венеция" содержатся 46 младенцев, которых произвели на свет украинские суррогатные матери для иностранцев.

Ранее мы писали, что глава украинского МИД Николай Кулеба на днях размышлял о рисках суррогатного материнства на своей странице в Facebook. В посте он сравнил гомосексуальные пары с насильниками.